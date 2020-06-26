Пятница, 26 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболОфициально. Клуб Бундеслиги попрощается с экс-легионером “Динамо”
Футбол

Официально. Клуб Бундеслиги попрощается с экс-легионером “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Форвард “Боруссии” М Раффаэль покинет менхедгладбагців завершении текущего сезона. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом заявил спортивный директор клуба Макс Еберль.

“Мы приняли решение не продлевать контракт с Раффаэлем. Он был ключевым футболистом нашей команды на протяжении многих лет и заслуживает на достойное прощание с болельщиками. Мы расстались в очень хороших условиях и остались друзьями”, – цитирует функционера пресс-служба клуба.

Добавим, во второй половине текущего сезона Родригес на правах аренды выступает за “Анкарагюджу”. Срок арендного соглашения рассчитан до завершения сезона.

Читайте также:  Рух Винники поиздевался над соперником из Дании

Добавим, 35-летний бразилец перебрался в “Боруссию М” из киевского “Динамо” в 2013 году.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Сын Вернидуба: Отец не жалеет, что переехал в Беларусь

Талант “Шахтера” ожидает шанс от Каштру

“Динамо” не получало ни одного предложения по Родригесу

Ливерпуль досрочно стал чемпионом Англии

Ребров не исключает трансфер экс-лидера “Карпат” в “Ференцварош”

Закрыть