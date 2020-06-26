Официально. Клуб Бундеслиги попрощается с экс-легионером “Динамо”

Форвард “Боруссии” М Раффаэль покинет менхедгладбагців завершении текущего сезона. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом заявил спортивный директор клуба Макс Еберль.

“Мы приняли решение не продлевать контракт с Раффаэлем. Он был ключевым футболистом нашей команды на протяжении многих лет и заслуживает на достойное прощание с болельщиками. Мы расстались в очень хороших условиях и остались друзьями”, – цитирует функционера пресс-служба клуба.

Добавим, во второй половине текущего сезона Родригес на правах аренды выступает за “Анкарагюджу”. Срок арендного соглашения рассчитан до завершения сезона.

Добавим, 35-летний бразилец перебрался в “Боруссию М” из киевского “Динамо” в 2013 году.