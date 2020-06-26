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Рома приготовила Джеко новый контракт

Андрей ОгородникНет комментариев
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Эдин Джеко

Несмотря на регулярные слухи предрекающие уход из римской “Ромы” Эдина Джеко, всё идет к тому, что боснийский форвард подпишет с римлянами новый контракт.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на днях стартовали переговоры по новому контракту Джеко, которому предлагают пролонгацию контракта ещё на один год. Если сделка состоится, контракт форварда будет действовать до 30 июня 2023 года.

Напомним, Эдин Джеко выступает в составе “Ромы” на протяжении последних пяти сезонов. В нынешнем сезоне на счету звезды “волков” 33 матча во всех турнирах, 17 голов и девять результативных передач.

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Тэги: контарктРомаЭдин Джеко
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