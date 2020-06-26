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Футбол

Сын Вернидуба: Отец не жалеет, что переехал в Беларусь

Евгений НикитюкНет комментариев
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Сын украинского наставника солигорского “Шахтера” Юрия Вернидуба Виталий говорит, что его отец доволен новым местом работы. Сообщает сайт EURO.com.ua

По словам Вернидуба-младшего, отца все устраивает в новой команде, которая имеет все шансы бороться за золотые награды в чемпионате Беларуси.

“Я с ним разговаривал – он доволен, что находится в этой команде. Рассказывал, что у него в порядке на данный момент. Есть нормальный результат”, – добавил Вернидуб.

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Добавим, после 14 туров белорусского первенства команда Вернидуба находится на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидера БАТЭ на 4 пункта.

Источник: sportanalytic.com
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