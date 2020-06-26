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Футбол

Талант “Шахтера” ожидает шанс от Каштру

Евгений НикитюкНет комментариев
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Молодой форвард “Шахтера” Даниил Сикан надеется сыграть в матчах, что остались в нынешнем сезоне УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Готовимся к “Заре” в отличном настроении. Думаю, Луиш Каштру в оставшихся матчах, проведет ротацию состава и позволит молодым игрокам проявить себя. Я жду своего шанса, отдаю все силы на каждой тренировке.

“Не смотря на то, что задачи по чемпионству мы выполнили, нужно побеждать в поединках, которые остались”, – сказал Сикан.

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Напомним, в текущем сезоне Сикан провел 4 матча в составе “Шахтера”.

Источник: sportanalytic.com
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