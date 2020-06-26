В главного тренера Волыни подозрение на коронавирус

Стали известны причины отсутствия главного тренера “Волыни” Андрея Тлумака на тренерской скамье в матче против одесского “Черноморца”.

По информации телеканала Футбол, причиной отсутствия тренера возможно является подозрение на коронавирус. Ранее сообщалось, что в двух представителей тренерского штаба “Волыни” был обнаружен опасный вирус, имена инфицированных не сообщались.

Напомним, “Волынь” вчера достаточно неожиданно уступила “Черноморцу” со счетом 5:2 и выпала из лидирующей тройки, которая сражается за выход в УПЛ.