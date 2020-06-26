Валерий Кривенцов может возглавить Мариуполь

Вылет “Маруиполя” в полуфинале Кубка Украины может дорого обойтись главному тренеру команды Александру Бабичу.

Слухи и ранее предрекали возможный уход тренеру, но в последнее время ситуации обострилась ещё больше. По информации zbirna.com руководство “Маруиполя” было очень недовольно вылетом команды от “Ворсклы”. Перед тренером будет поставлена задача вывести команду в Лигу чемпионов через плей-офф чемпионата, в другом случае он будет отправлен в отставку.

Вероятной заменой Бабичу выглядит бывший тренер “азовцев” Валерий Кривенцов, который не мало работал в “Шахтере” в молодежных командах и хорошо знает возможности многих арендованных “Мариуполем” футболистов.