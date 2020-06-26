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Футбол

Валерий Кривенцов может возглавить Мариуполь

Андрей ОгородникНет комментариев
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Валерий Кривенцов

Вылет “Маруиполя” в полуфинале Кубка Украины может дорого обойтись главному тренеру команды Александру Бабичу.

Слухи и ранее предрекали возможный уход тренеру, но в последнее время ситуации обострилась ещё больше. По информации zbirna.com руководство “Маруиполя” было очень недовольно вылетом команды от “Ворсклы”. Перед тренером будет поставлена задача вывести команду в Лигу чемпионов через плей-офф чемпионата, в другом случае он будет отправлен в отставку.

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Вероятной заменой Бабичу выглядит бывший тренер “азовцев” Валерий Кривенцов, который не мало работал в “Шахтере” в молодежных командах и хорошо знает возможности многих арендованных “Мариуполем” футболистов.

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Тэги: Александр БабичВалерий КривенцовМариуполь
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