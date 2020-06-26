Владислав Вакула может перейти в Ференцварош

Вероятный уход из команды Александра Зубкова, арендное соглашение которого с “Ференцварошем” подходит к завершению, вынуждает руководство “фради” искать варианты замены украинцу.

По информации Футбол 24, наиболее приемлемым вариантом для лучшей команды Венгрии последних лет является ещё один талант “Шахтера” Владислав Вакула, который также может перейти в “Ференцварош” на правах аренды.

Стоить отметить, что сделка по игроку напрямую будет зависеть от того, удастся ли “Ференцварошу” договорится с “Шахтером” по Зубкову, и от того, останется ли в команде Сергей Ребров, которому пророчат уход из клуба.