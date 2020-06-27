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Футбол

“Шахтер” – “Заря”. Анонс, судья, трансляция

Евгений НикитюкНет комментариев
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Сегодня в рамках 28 тура УПЛ донецкий “Шахтер” сыграет с луганской “Зарей”. Сообщает сайт EURO.com.ua

27 июня 2020 года. УПЛ. 28 тур. 19:30
Стадион: НСК “Олимпийский”
Судья: Виталий Романов (Днепр)
ТВ: “Футбол 2”
Текстовую трансляцию читайте ЗДЕСЬ

“Шахтер”

"Шахтар" - "Зоря". Анонс, суддя, трансляція

Донецкий клуб уже оформил чемпионство в прошлом туре, поэтому теперь угадать состав на другие матчи сезона – это действительно трудная задача. Даже генеральный директор клуба Сергей Палкин подтвердил, что в дальнейших матчах тренер будет активно использовать молодежь, а основной состав даже получит отпуск, чтобы немного перезагрузиться к матчам Лиги Европы. Это означает, что в дальнейшем “горняки” будут активно тестировать своих перспективных футболистов, которых можно будет ставить в основу и в дальнейшем, а с которыми нужно будет попрощаться. Можно предположить, что место на поле получит Анатолий Трубин, которого готовят на смену Андрею Пятову.

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Конечно, никто не говорит о том, что “Шахтер” выйдет “сливать” “Зари”. У этих клубов в последнее время довольно напряженные отношения, а луганчане уже немного отошли от зависимости от “горняков”, ведь если раньше у них было немало арендованных оттуда, то сейчас такого уже нет. Перца к матчу существенно добавила информация, что Богдан Михайличенко и Евгений Чеберко по разным причинам отказались идти в “Шахтер” этим летом, выбрав для себя другие варианты развития карьеры. К слову, “Шахтер” продолжает проводить свои матчи на НСК “Олимпийский”, до сих пор никуда не ездя отсюда после рестарта сезона.

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“Заря”

"Шахтар" - "Зоря". Анонс, суддя, трансляція

Луганский клуб наконец немного поднялся после нескольких поражений. Когда команду Скрипника уже начали неплохо так критиковать, “Заря” взяла и обыграла на выезде “Десну”, чем выполнила сразу две задачи. Во-первых, “бело-черные” не отпустили далеко “Динамо” и продолжают держаться в гонке за серебряные награды. А во-вторых команда немного отбросила от себя собственно “Десну”, что немного деморализовало черниговский клуб, чьи игроки теперь говорят о том, что за медали побороться вряд ли получится. Наставник “Зари” научился играть без Богдана Леднєва, а сегодня ему придется обойтись еще и без Дмитрия Іванісені, у которого повреждение.

Можно сказать, что луганчанам немного повезло играть с “Шахтером” уже после того, как донецкая команда оформила чемпионский титул. Это дает хоть какой-то шанс, что “горняки” подойдут к игре не в основном составе, а еще, возможно, немного расслабятся и потеряют мотивацию. Так или иначе, сегодня начинается второй круг второго этапа УПЛ, а это означает, что каждый должен сыграть с каждым по одному разу. До карантина “Заре” удалось обыграть “Шахтер” и благодаря этому даже обойти “Динамо” в турнирной таблице, а сейчас это достижение желательно повторить, если киевский клуб все же не хочется отпускать далеко.

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Дисквалифицированные: Виталий Вернидуб, Ловре Цвек, Евгений Чеберко (все – “Заря”)

Коэффициенты от букмекеров
Победа “Шахтера”: 2,46
Ничья: 3,85
Победа “Зари”: 2,6

Прогноз Sportanalytic.com: 2:1

Источник: sportanalytic.com
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