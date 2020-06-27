“Шахтер” – “Заря”. Анонс, судья, трансляция

Сегодня в рамках 28 тура УПЛ донецкий “Шахтер” сыграет с луганской “Зарей”. Сообщает сайт EURO.com.ua

27 июня 2020 года. УПЛ. 28 тур. 19:30

Стадион: НСК “Олимпийский”

Судья: Виталий Романов (Днепр)

ТВ: “Футбол 2”

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“Шахтер”

Донецкий клуб уже оформил чемпионство в прошлом туре, поэтому теперь угадать состав на другие матчи сезона – это действительно трудная задача. Даже генеральный директор клуба Сергей Палкин подтвердил, что в дальнейших матчах тренер будет активно использовать молодежь, а основной состав даже получит отпуск, чтобы немного перезагрузиться к матчам Лиги Европы. Это означает, что в дальнейшем “горняки” будут активно тестировать своих перспективных футболистов, которых можно будет ставить в основу и в дальнейшем, а с которыми нужно будет попрощаться. Можно предположить, что место на поле получит Анатолий Трубин, которого готовят на смену Андрею Пятову.

Конечно, никто не говорит о том, что “Шахтер” выйдет “сливать” “Зари”. У этих клубов в последнее время довольно напряженные отношения, а луганчане уже немного отошли от зависимости от “горняков”, ведь если раньше у них было немало арендованных оттуда, то сейчас такого уже нет. Перца к матчу существенно добавила информация, что Богдан Михайличенко и Евгений Чеберко по разным причинам отказались идти в “Шахтер” этим летом, выбрав для себя другие варианты развития карьеры. К слову, “Шахтер” продолжает проводить свои матчи на НСК “Олимпийский”, до сих пор никуда не ездя отсюда после рестарта сезона.

“Заря”

Луганский клуб наконец немного поднялся после нескольких поражений. Когда команду Скрипника уже начали неплохо так критиковать, “Заря” взяла и обыграла на выезде “Десну”, чем выполнила сразу две задачи. Во-первых, “бело-черные” не отпустили далеко “Динамо” и продолжают держаться в гонке за серебряные награды. А во-вторых команда немного отбросила от себя собственно “Десну”, что немного деморализовало черниговский клуб, чьи игроки теперь говорят о том, что за медали побороться вряд ли получится. Наставник “Зари” научился играть без Богдана Леднєва, а сегодня ему придется обойтись еще и без Дмитрия Іванісені, у которого повреждение.

Можно сказать, что луганчанам немного повезло играть с “Шахтером” уже после того, как донецкая команда оформила чемпионский титул. Это дает хоть какой-то шанс, что “горняки” подойдут к игре не в основном составе, а еще, возможно, немного расслабятся и потеряют мотивацию. Так или иначе, сегодня начинается второй круг второго этапа УПЛ, а это означает, что каждый должен сыграть с каждым по одному разу. До карантина “Заре” удалось обыграть “Шахтер” и благодаря этому даже обойти “Динамо” в турнирной таблице, а сейчас это достижение желательно повторить, если киевский клуб все же не хочется отпускать далеко.

Дисквалифицированные: Виталий Вернидуб, Ловре Цвек, Евгений Чеберко (все – “Заря”)

Коэффициенты от букмекеров

Победа “Шахтера”: 2,46

Ничья: 3,85

Победа “Зари”: 2,6

Прогноз Sportanalytic.com: 2:1