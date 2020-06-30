Колос подпишет одного из лидеров Зари?

Амбициозный коваливский “Колос”, который по праву можно считать открытием сезона, после окончания сезона может пополнить свой состав полузащитником луганской “Зари” Артемом Громовым.

Как сообщает издание Чемпион, 30-летний полузащитник желал подписать с “Зарей” долгосрочное соглашение, но клуб предлагал пролонгацию лишь на сезон, что не устроило игрока. В скором времени Громов получит статус свободного агента, чем и намерен воспользоватся “Колос”.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Артема Громова 23 матча в чемпионате Украины, четыре гола и одна результативная передача.