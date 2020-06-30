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Колос подпишет одного из лидеров Зари?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Артем ГРомов

Амбициозный коваливский “Колос”, который по праву можно считать открытием сезона, после окончания сезона может пополнить свой состав полузащитником луганской “Зари” Артемом Громовым.

Как сообщает издание Чемпион, 30-летний полузащитник желал подписать с “Зарей” долгосрочное соглашение, но клуб предлагал пролонгацию лишь на сезон, что не устроило игрока. В скором времени Громов получит статус свободного агента, чем и намерен воспользоватся “Колос”.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Артема Громова 23 матча в чемпионате Украины, четыре гола и одна результативная передача.

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Тэги: Артем ГромовЗаряКолос
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