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Футбол

Металлист 1925 возглавил турнирную таблицу Первой лиги

Андрей ОгородникНет комментариев
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Металлист-1925

Чемпионат Украины среди команд Первой лиги с каждым туром становится все более непредсказуемым.

Всего лишь два тура было сыграно после возобновления сезона, но уже сейчас и без того сумасшедшая интрига стала невероятной. Осечки недавних лидеров, две кряду победы “Металлист-1925” и “Авангарда” сделало положение команд в турнирной таблице ещё более плотным.

1Металлист 192521125441
2Ингулец21125441
3Агробизнес20131640
4Рух20124440
5Волынь20115438
6Оболонь-Бровар20115438
7ФК Минай21115538
8Авангард21114637

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Тэги: Металлист 1925Первая лигаРух
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