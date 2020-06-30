Металлист 1925 возглавил турнирную таблицу Первой лиги

Чемпионат Украины среди команд Первой лиги с каждым туром становится все более непредсказуемым.

Всего лишь два тура было сыграно после возобновления сезона, но уже сейчас и без того сумасшедшая интрига стала невероятной. Осечки недавних лидеров, две кряду победы “Металлист-1925” и “Авангарда” сделало положение команд в турнирной таблице ещё более плотным.

1 Металлист 1925 21 12 5 4 41 2 Ингулец 21 12 5 4 41 3 Агробизнес 20 13 1 6 40 4 Рух 20 12 4 4 40 5 Волынь 20 11 5 4 38 6 Оболонь-Бровар 20 11 5 4 38 7 ФК Минай 21 11 5 5 38 8 Авангард 21 11 4 6 37