Металлист 1925 возглавил турнирную таблицу Первой лиги

Чемпионат Украины среди команд Первой лиги с каждым туром становится все более непредсказуемым.
Всего лишь два тура было сыграно после возобновления сезона, но уже сейчас и без того сумасшедшая интрига стала невероятной. Осечки недавних лидеров, две кряду победы “Металлист-1925” и “Авангарда” сделало положение команд в турнирной таблице ещё более плотным.
|1
|Металлист 1925
|21
|12
|5
|4
|41
|2
|Ингулец
|21
|12
|5
|4
|41
|3
|Агробизнес
|20
|13
|1
|6
|40
|4
|Рух
|20
|12
|4
|4
|40
|5
|Волынь
|20
|11
|5
|4
|38
|6
|Оболонь-Бровар
|20
|11
|5
|4
|38
|7
|ФК Минай
|21
|11
|5
|5
|38
|8
|Авангард
|21
|11
|4
|6
|37