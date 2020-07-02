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Футбол

Чигринский может остаться в АЕКе

Андрей ОгородникНет комментариев
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Чигринский

Бывший защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский все ещё не определился до конца со своим будущем в “АЕКе”.

Несмотря на то, что сам игрок заявлял о своем желании покинуть клуб, а также имея на руках предложения от других команд, по словам агента защитника Александра Панкова, вероятность, что Чигринский останется в Греции достаточно высокая.

Что касается будущего Димы в АЕК, то все эти вопросы будут решаться по окончании сезона, потому что у него действительно заканчивается с клубом контракт.

Чигринский провел в АЕК четыре года, он пользуется авторитетом в команде, он опытный футболист и к его мнению в раздевалке прислушиваются. 

Есть несколько вариантов для продолжения карьеры Дмитрия. И АЕК тоже заинтересован в том, чтобы сохранить украинца, потому что он уже стал легендой клуба. Мы сядем за стол переговоров и обсудим все вопросы по окончании сезона

В нынешнем сезоне на счету Дмитрия Чигринского 17 матчей в чемпионате Греции и два забитых гола.

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Тэги: АЕКДмитрий Чигринскийконтракт
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