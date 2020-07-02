Сборник Украины: Трансфер из “Зари” в “Андерлехт” – огромный шаг вперед

Защитник “Гента” Игорь Пластун советует таланта “Зари” Богдану Михайличенко соглашаться на переход в “Андерлехт”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Может, Яремчук знает больше информации, они же “динамовцы”, они со школы, насколько я понимаю, знакомы. Но он ничего не говорил о “Андерлехт”. Не касались этой темы.

Я читал. “Андерлехт” – большой клуб в Бельгии, один из самых популярных. Я не раз уже играл против них, понимаю, что это за команда, клуб. Для Михайличенко в его возрасте это был бы огромный шаг вперед”, – говорит Пластун.

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