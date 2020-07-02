Четверг, 2 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболСборник Украины: Трансфер из “Зари” в “Андерлехт” – огромный шаг вперед
Футбол

Сборник Украины: Трансфер из “Зари” в “Андерлехт” – огромный шаг вперед

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Защитник “Гента” Игорь Пластун советует таланта “Зари” Богдану Михайличенко соглашаться на переход в “Андерлехт”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Может, Яремчук знает больше информации, они же “динамовцы”, они со школы, насколько я понимаю, знакомы. Но он ничего не говорил о “Андерлехт”. Не касались этой темы.

Я читал. “Андерлехт” – большой клуб в Бельгии, один из самых популярных. Я не раз уже играл против них, понимаю, что это за команда, клуб. Для Михайличенко в его возрасте это был бы огромный шаг вперед”, – говорит Пластун.

Читайте также:  Официально. "Карпаты" продали защитника в иностранный клуб

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Источник: Михайличенко подписал контракт с новой командой

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 − три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Классный мяч Чигринского помог обыграть ПАОК (ВИДЕО)

Жерсон Родригес нужен клубам из футбольных стран

Ярмоленко забил победный гол против “Челси” (ВИДЕО)

Иностранный хавбек пополнил Шахтер”

Клуба Вернидуба могут отрезать финансирование

Закрыть