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Футбол

Юрченко не хочет сравнивать “Динамо” и “Десну”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Полузащитник “Зари” Владлен Юрченко рассказал о конкурентах в борьбе за “серебро” УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

– После карантина вы уже сыграли и против “Динамо”, и против “Десны”. Кто из них сильнее?
– Не могу сказать, кто сильнее. У этих команд разный стиль игры. Мы же тоже обращаем внимание только на себя. С каждым из этих соперников играть трудно. И у Десны, и у Динамо хорошие, качественные футболисты, профессиональные тренеры.

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– Удивились, что “Десна” обыграла в Чернигове “Динамо”?
– Не сильно. Мы знали, что там будет хорошая игра. В Чернигове всем командам трудно противостоять “Десне”. Понимали, что игра с “Динамо” для “Десны” тоже важна и будет упорная и интересная.

– В последнем туре чемпионата “Заря” играет с “Десной”.
– Да, борьба будет идти до последнего тура. Никто не хочет сходить с дистанции, все будут гнуть свою линию до последнего, – заявил Юрченко.

Источник: sportanalytic.com
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