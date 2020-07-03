Еще в одном украинском клубе вспышка коронавирус

В нескольких игроков запорожского “Металлурга” положительный результат теста на коронавирус. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом рассказал директор запорожского клуба Максим Лупашко.

“Есть положительные результаты. Вчера мы прошли тестирование, а сегодня пришел ответ, есть подозрения.

Поэтому мы попросили перенести завтрашний матч с “Рухом” – будем еще делать повторный тест завтра. Ждем решения ПФЛ”, – сказал Лупашко.

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Добавим, матч 22 тура Первой лиги “Движение” – “Металлург” запланировано на субботу 4 июля.