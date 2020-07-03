Горняк-Спорт нашел усиление во Второй лиге

Крепкий середняк Первой лиги чемпионата Украины по футболу “Горняк-Спорт” из Горишних Плавнив подписал в свои ряды новичка.

Как сообщает Sport Arena, новобранцем клуба с полтавской области стал молодой Ярослав Гоменко, который подписал с клубом полноценное соглашение. Предыдущим клубом игрока был “Горняк” из Кривого Рога, который играет во Второй лиги. В составе криворожского клуба полузащитник отыграл 25 матчей и забил четыре гола.

Напомним, “Горняк-Спорт” идет на девятом месте в турнирной таблице, за девять туров до финиша практически обеспечив себе прописку в элите и потеряв шансы на повышение в классе.