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Футбол

Горняк-Спорт нашел усиление во Второй лиге

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ярослав Гоменко

Крепкий середняк Первой лиги чемпионата Украины по футболу “Горняк-Спорт” из Горишних Плавнив подписал в свои ряды новичка.

Как сообщает Sport Arena, новобранцем клуба с полтавской области стал молодой Ярослав Гоменко, который подписал с клубом полноценное соглашение. Предыдущим клубом игрока был “Горняк” из Кривого Рога, который играет во Второй лиги. В составе криворожского клуба полузащитник отыграл 25 матчей и забил четыре гола.

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Напомним, “Горняк-Спорт” идет на девятом месте в турнирной таблице, за девять туров до финиша практически обеспечив себе прописку в элите и потеряв шансы на повышение в классе.

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Тэги: ГорнякГорняк-СпортЯрослав Гоменко
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