Пятница, 3 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболХави – следующий тренер каталонской Барселоны
Футбол

Хави – следующий тренер каталонской Барселоны

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Хави

Легенда каталонской “Барселоны” Хави в скором времени получит должность главного тренера в родном клубе.

Как сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар, руководство сине-гранатовых окончательно разочаровалось в кандидатуре Кике Сетьена, который, в лучше случае, доработает сезон, в худшем, уйдет в отставку в ближайшее время.

По последним данным, президент “Барселоны” Жозеп Бартомеу уже получил предварительное согласие возглавить клуб от Хави, который сейчас работает главным тренером катарского “Аль-Садда”. Идея назначения Хави также поддержали и игроки “Барселоны”.

загрузка...
Тэги: БарселонаКике СетьенХави
Написать комментарий

Добавить комментарий

19 − двенадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Ярослав Гоменко
Горняк-Спорт нашел усиление во Второй лиге

Евгений Красников
Красников в числе основателей ФК Металл

Евгений Хачериди
В Хачериди подозрение на коронавирус?

Эрик
Шахтер нацелился на таланта Интернасьоналя

Экс-бомбардир “Динамо” стал свободным агентом

Закрыть