Хави – следующий тренер каталонской Барселоны

Легенда каталонской “Барселоны” Хави в скором времени получит должность главного тренера в родном клубе.

Как сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар, руководство сине-гранатовых окончательно разочаровалось в кандидатуре Кике Сетьена, который, в лучше случае, доработает сезон, в худшем, уйдет в отставку в ближайшее время.

По последним данным, президент “Барселоны” Жозеп Бартомеу уже получил предварительное согласие возглавить клуб от Хави, который сейчас работает главным тренером катарского “Аль-Садда”. Идея назначения Хави также поддержали и игроки “Барселоны”.