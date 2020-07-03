Красников в числе основателей ФК Металл

Известный украинский функционер Евгений Красников принимает непосредственно участие в создании нового футбольного клуба в Харькове, который получил название ФК “Металл”.

Как уже сообщалось ранее, ФК “Металл” планирует пройти атестацию для получения права выступать во Второй лиге следующего сезона. Евгений Красников по данным YouControl, является конечным бенефициаром, или говоря простыми словами собственником.

Напомним, ранее появилась информация, что ФК “Металл” возглавит Александр Кучер. Сейчас клуб занят созданием детской академии и подбором персонала.