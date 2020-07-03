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Футбол

Михайличенко идет в Европу, экс-форварда “Динамо” зовут в Суперлигу

Евгений НикитюкНет комментариев
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К вашему вниманию обзор последних трансферных новостей дня. Сообщает сайт EURO.com.ua

Переход защитника “Зари” Богдана Михайличенко в бельгийский “Андерлехт” – на завершающей стадии.

Об этом заявил журналист каналов “Футбол” Игорь Бурбас.

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Михайличенко йде в Європу, екс-форварда "Динамо" кличуть в Суперлігу

Нападающий Браун Идейе покинул греческий “Арис”.

Контракт с 31-летним нигерийцем завершился, а продлевать его даже до конца сезона не стали.

Сейчас на Идейе претендуют “Галатасарай” и “Фенербахче”. Ранее Браун выступал за “Динамо” Киев.

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Михайличенко йде в Європу, екс-форварда "Динамо" кличуть в Суперлігу

Бывший центрбек “Карпат” Тим Халл продолжит карьеру в Италии.

Новичок Серии B “Реджина” фактически договорилась о контракте с люксембуржцем.

В этом сезоне на счету Халла 18 матчей и 1 гол в УПЛ.

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Михайличенко йде в Європу, екс-форварда "Динамо" кличуть в Суперлігу

Экс-форвард “Динамо” Дьємерсі Мбокани решил остаться в “Антверпене”.

Стороны подписали новый контракт на один сезон.

Источник: sportanalytic.com
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