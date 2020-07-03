Михайличенко идет в Европу, экс-форварда “Динамо” зовут в Суперлигу

К вашему вниманию обзор последних трансферных новостей дня. Сообщает сайт EURO.com.ua

Переход защитника “Зари” Богдана Михайличенко в бельгийский “Андерлехт” – на завершающей стадии.

Об этом заявил журналист каналов “Футбол” Игорь Бурбас.

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Нападающий Браун Идейе покинул греческий “Арис”.

Контракт с 31-летним нигерийцем завершился, а продлевать его даже до конца сезона не стали.

Сейчас на Идейе претендуют “Галатасарай” и “Фенербахче”. Ранее Браун выступал за “Динамо” Киев.

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Бывший центрбек “Карпат” Тим Халл продолжит карьеру в Италии.

Новичок Серии B “Реджина” фактически договорилась о контракте с люксембуржцем.

В этом сезоне на счету Халла 18 матчей и 1 гол в УПЛ.

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Экс-форвард “Динамо” Дьємерсі Мбокани решил остаться в “Антверпене”.

Стороны подписали новый контракт на один сезон.