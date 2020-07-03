Официально: Сане – игрок Баварии

Самый ожидаемый трансфер лета 2020 года все же состоялся.

Как сообщает официальный сайт мюнхенской “Баварии”, полузащитник сборной Германии Лерой Сане, который донедавнего времени играл в составе “Манчестер Сити”, подписал с их клубом контракт сроком на пять лет. Годовой оклад Сане в “Баварии” составит 17 миллионов евро в год.

По неофициальным данным, “Бавария” заплатила “Манчестер Сити” за трансфер Сане 60 миллионов евро. Отметим, что в нынешнем сезоне немецкий полузащитник почти не играл из-за травмы.

В 135 матчах во всех турнирах, Сане забил 39 мячей и отдал 45 голевых передач.