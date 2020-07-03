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Футбол

Официально: Сане – игрок Баварии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Лерой Сане

Самый ожидаемый трансфер лета 2020 года все же состоялся.

Как сообщает официальный сайт мюнхенской “Баварии”, полузащитник сборной Германии Лерой Сане, который донедавнего времени играл в составе “Манчестер Сити”, подписал с их клубом контракт сроком на пять лет. Годовой оклад Сане в “Баварии” составит 17 миллионов евро в год.

По неофициальным данным, “Бавария” заплатила “Манчестер Сити” за трансфер Сане 60 миллионов евро. Отметим, что в нынешнем сезоне немецкий полузащитник почти не играл из-за травмы.

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В 135 матчах во всех турнирах, Сане забил 39 мячей и отдал 45 голевых передач.

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Тэги: БаварияЛерой СанеМС
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