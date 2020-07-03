Пятница, 3 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболПолузащитник Динамо может перейти в Торпедо БелАЗ
Футбол

Полузащитник Динамо может перейти в Торпедо БелАЗ

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Никита Корзун

Известный белорусский полузащитник Никита Корзун, который так и не сумел реализовать себя в составе киевского “Динамо”, может перейти в белорусское “Торпедо-БелАЗ”.

Оказавшись ненужным “Динамо”, не сумев проявить себя в Саудовской Аравии и Португалии, где игрок выступал на правах аренды, в последнее время Никита Корзун находился в тренировочном лагере “Торпедо-БелАЗ”, что и подтвердил главный тренер команды.

Никита сам попросился потренироваться с нами, я откликнулся. Если игрок просит поработать, не вижу проблем. Мне несложно относиться к нему как к своему игроку, и не жалко для него миски супа. Но никаких разговоров о переходе у нас не было. Никита связан контрактом с киевским «Динамо» и собирался на днях ехать в Киев решать свою судьбу. А где он появится после этого, не знаю

загрузка...
Тэги: ДинамоНикита КорзунТорпедо-БелАЗ
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Официально. “Карпаты” должны быть исключены из УПЛ

В запорожском Металлурге вспышка коронавируса?

Олег Дулуб
Экс-тренер Черноморца трудоустроится в Венгрии

Андрей Тлумак
Тренер Волыни излечился от коронавируса

Легенда “Динамо”: Смалійчук топит “Карпаты”

Закрыть