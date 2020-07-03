Полузащитник Динамо может перейти в Торпедо БелАЗ

Известный белорусский полузащитник Никита Корзун, который так и не сумел реализовать себя в составе киевского “Динамо”, может перейти в белорусское “Торпедо-БелАЗ”.

Оказавшись ненужным “Динамо”, не сумев проявить себя в Саудовской Аравии и Португалии, где игрок выступал на правах аренды, в последнее время Никита Корзун находился в тренировочном лагере “Торпедо-БелАЗ”, что и подтвердил главный тренер команды.

Никита сам попросился потренироваться с нами, я откликнулся. Если игрок просит поработать, не вижу проблем. Мне несложно относиться к нему как к своему игроку, и не жалко для него миски супа. Но никаких разговоров о переходе у нас не было. Никита связан контрактом с киевским «Динамо» и собирался на днях ехать в Киев решать свою судьбу. А где он появится после этого, не знаю