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Футбол

Рыкун: Не называл Блохина клоуном

Евгений НикитюкНет комментариев
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Экс-плеймейкер “Металлиста” и “Днепра” Александр Рыкун рассказал, как не захотел выходить на замену в матче против Франции. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Судья уже стоял с табличкой. По-моему, 4 минуты добавили. Блохин позвал: “Выходи”. Я говорю, тут 4 минуты, ничего не смогу. Такого, что сказал “Клоун”, не было. Я сказал, что выходить не буду.

Я не видел смысла. Если бы это был не товарищеский матч, а когда нужно время потянуть. А так три минуты, пока оделся, вышел. Может, будь младший.

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Хотя говорили: “Как это? Выйти против сборной Франции”. Я говорю: “Так я в перерыве минут 15 побегал на этом стадионе”. А там Зидан на 88-й минуте забил с пенальти, как раз меня выпускали. Хотя бы минут 10 дали.

Я не понимал этой замены. Может, эмоции были”, – сказал Рыкун в интервью “Бомбардир”.

Источник: sportanalytic.com
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