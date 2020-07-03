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Футбол

Шахтер нацелился на таланта Интернасьоналя

Андрей ОгородникНет комментариев
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Эрик

Донецкий “Шахтер” продолжает охотится за молодыми талантами из чемпионата Бразилии.

По информации Revista Colorada, украинский чемпион проявляет большой интерес к молодому защитнику “Интернасьоналя” Эрик, родной позицией которого является левый фланг.

Сообщается, что главным претендентом на игрока до недавнего времени был эмиратский “Аль-Айн”, но игрок и его клуб отклонили предложение в размере 750 тысяч евро, ожидая официальное предложение от “Шахтера”.

Отметим, Эрик сыграл в составе “Интернасьоналя” один матч, правда, являяется одним из главных талантов клуба.

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Тэги: главноеИнтернасьональШахтерЭрик
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