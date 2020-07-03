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Тиаго Алькантара перейдет в Ливерпуль?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Тиаго Алькантара

Полузащитник мюнхенской “Баварии” Тиаго Алькантара в скором времени может сменить клубную прописку.

По информации Sport.es, новым клубом 29-летнего полузащитника станет английский “Ливерпуль”. Переговоры между клубом и игроком находятся на финальной стадии.

Сообщается, что “Бавария” желает заполучить за Алькантару компенсацию в размере 35 миллионов евро. “Ливерпуль” рассчитывает договорится или о рассрочке, или о снижении трансферной стоимости игрока.

В нынешнем сезоне на счету Алькантары 24 матча и три забитых гола.

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Тэги: БаварияЛиверпульТиаго Алькантара
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