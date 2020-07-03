В Хачериди подозрение на коронавирус?

Известный украинский защитник Евгений Хачериди, который зимой перебрался в чемпионат Беларуси, пополнив состав “Динамо-Брест” может быть инфицированным опасным вирусом COVID-19.

Как сообщает белорусская пресса, сразу в шести игроков брестского клуба подозрения на коронавирус. Более того, диагноз уже был подтвержден в бывшего капитана молодежной сборной Украины Александра Нойка. Ранее игрок был госпитализированный, правда, сейчас он находится дома на самоизоляции.

В ближайшее время все игроки “Динамо-Брест” и в том числе Хачериди должны пройти повторное тестирование. Ближайший матч против “Смолевичи” все игроки, которые получили подозрительные результаты пропустят.