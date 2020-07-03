Украинский тренер победил коронавирус

Наставник луцкой “Волыни” Андрей Тлумак вылечился от коронавирус. Сообщает сайт EURO.com.ua

Коуч “крестоносцев” и его помощник Андрей Сапуга, в которых ранее было выявлено опасную инфекцию уже сдали отрицательные тесты на COVID-19 и могут вновь приступить к выполнению своих профессиональных обязанностей.

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Впрочем, в рамках профилактики оба специалисты не поедут вместе с командой на ближайший матч 22 тура Первой лиги против “Кременя”.