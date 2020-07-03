Защитник “Шахтера”: На “Динамо” у нас супермотивація

Латераль “Шахтера” Сергей Болбат рассказал о предстоящем дерби с “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

– На “Шахтер”, в отличие от “Динамо”, сейчас не давит турнирный результат. Как это может сказаться на предстоящей встрече?

– Никак не скажется. Мы будем супермотивованими. Матч с “Динамо” – ключевое дерби, ведь это наш самый главный соперник. “Шахтер” будет играть только на победу.

– Какие цели стоят перед командой в заключительной части сезона? В чем ищете мотивацию?

– В последнее время довольно часто спрашивают о мотивации. Но мы представляем клуб, в котором подобные вопросы не имеют смысла. Да, мы выполнили задачу, но это не снимает с нас ответственности за результат в каждом матче. Мы всегда выходим на поле, чтобы выиграть и получить три очка. Имидж клуба, наша философия – это сильная мотивация. Готовимся к очень сложному поединку.

– “Шахтер” уже установил один рекорд. Так рано до окончания сезона чемпионом команда еще не становилась. Есть ли у вас цель до финиша сохранить рекордный отрыв перед конкурентами по очкам?

– Было бы интересно войти в историю. Но убежден, что никто из футболистов не смотрит на то, насколько большой отрыв. Мы – чемпионы, и поэтому оставшиеся матчи тоже должны выиграть.

– Вы уже отмечали, что главная интрига в сезоне – борьба за второе место, которую ведут “Динамо”, “Заря” и “Десна”. А кто ваш фаворит в гонке?

– Не хочу выделять ни один клуб. Сейчас время решающих поединков, и болельщикам будет очень интересно наблюдать за этой борьбой. Мы же смотрим на свою команду и готовимся к своих соперников.

– После месяца тренировок и матчей можно сказать, что “Шахтер” набрал ту форму, которая была до перерыва?

– На мой взгляд, уже первые поединки после карантина показали, что мы находимся в хорошей форме. О нашем физическом состоянии свидетельствуют и данные, предоставленные тренерским штабом: сколько километров пробежали за матч и так далее. “Шахтер” не испытывал проблем с игровой формой, доказательством чего является то, что мы досрочно решили задачу и стали чемпионами, – говорит Болбат.