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Футбол

Зозуля помог Альбасете уйти от поражения

Андрей ОгородникНет комментариев
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Роман Зозуля

Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля провел один из лучших своих поединков за последнее время.

Украинский форвард вышел в стартовом составе “Альбасете” на матч против “Алькоркорна”. Несмотря на то, что забить форварду не удалось, на его счету одна результативная передача и огромный обьем работы. Авторитетный портал Sofa Score оценил старания форварда оценкой 7,3 балла.

“Альбасете” матч против “Алькоркорна” свел в ничью и продолжает боротся за сохранения места в Сегунде. Отрыв от “Нумансии” составляет три очка.

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Тэги: АльабсетеРоман ЗозуляСегунда
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