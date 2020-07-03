Зозуля помог Альбасете уйти от поражения

Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля провел один из лучших своих поединков за последнее время.

Украинский форвард вышел в стартовом составе “Альбасете” на матч против “Алькоркорна”. Несмотря на то, что забить форварду не удалось, на его счету одна результативная передача и огромный обьем работы. Авторитетный портал Sofa Score оценил старания форварда оценкой 7,3 балла.

“Альбасете” матч против “Алькоркорна” свел в ничью и продолжает боротся за сохранения места в Сегунде. Отрыв от “Нумансии” составляет три очка.