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Футбол

Зозуля провел отличный матч в чемпионате Испании

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский форвард “Альбасете” Роман Зозуля получил хорошие отзывы после игры 37 тура Сегунды против “Алькоркона” (1:1). Сообщает сайт EURO.com.ua

За 86 минут проведенных на поле 30-летний украинец отметился ассистом, нанес 4 удара по воротам соперника, сделал 11 точных передач, а также заработал на себе 3 фола.

Портал SofaScore выставил Кукушки оценку 7,4, что является лучшим показателем наравне с форвардом “Алькоркона” Франом Сандасою.

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Добавим, в текущем сезоне Зозуля забил 3 гола и отдал 2 асисты в 34 матчах за “Альбасете”.

Источник: sportanalytic.com
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