“Бавария” выиграла Кубок Германии в матче с “Байером”

Мюнхенская “Бавария” снова стала обладателем Кубка Германии. Сообщает сайт EURO.com.ua

В финале команда Ханси Флика разбирала “Байер” на запчасти и позволила немного сократить отставание лишь в концовке.

Дублем отметился Роберт Левадовскі, а сейчас “Бавария” берет паузу до августовского матча Лиги чемпионов с “Челси”.

Кубок Германии

Финал

“Байер” – “Бавария” – 2:4

Голы: Стр. Бендер, 63, Хаверц, 90+4 (пен) – Алаба, 16, Гнабрі, 24, Левандовски, 61, 89

“Байер”: Храдецкі – Л. Бендер (Вайзер, 81), Тапсоба, С. Бендер, Уэнделл – Арангис, Баумгартлингер (Демірбай, 46) – Диаби, Амири (Фолланд, 46), Бейли (Беллараби, 77) – Хаверц.

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг (Эрнандес, 69), Алаба, Дэвис – Кімміх, Горецка – Гнабрі (Коутиньо, 87), Мюллер (Алькантара, 87), Коман (Перишич, 67) – Левандовски.

Предупреждения: Уэнделл – Левандовски.