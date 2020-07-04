“Динамо” – “Шахтер”: превью, прогноз, мнение букмекеров, трансляция

В эту субботу состоится заключительное украинское классико этого сезона между “Динамо” и “Шахтером”. Для одних эта встреча уже ничего не значит, а для других – потеря очков в этом противостоянии может стать настоящей катастрофой по итогам всего чемпионата.

“Динамо”

Киевский клуб подходит к важному поединку в весьма плохом состоянии. В предыдущем туре подопечные Алексея Михайличенко проиграли вполне заслужено “Десне”. Да, “Динамо” пропустило решающий гол в дополнительное время, но именно черниговская команда показала лучший футбол в этом матче и заслежено победила. Для киевлян это поражение означало, что борьба не только за вторую строчку, но и за третью теперь впереди и все будет решаться в заключительных матчах чемпионата. “Динамо” сейчас на второй строчке, но опережает на “Зарю” и “Десну” на два и три пункта соответственно.

Если “Динамо” проиграет, а соперники наберут максимум очков, то киевскому клубу будет очень и очень тяжело в оставшейся части турнира, впереди матчи с “Александрией”, “Зарей” и “Колосом”, поэтому киевлянам желательно побеждать “Шахтер”, задача минимум – брать очки. После возобновления сезона киевский клуб провел пять матчей в чемпионате – два поражения и три победы, а также выиграл у “Миная” в Кубке Украины. Подопечным Михаличенка еще играть в финале с “Ворсклой”, поэтому сил будет потрачено больше соперников, тем более что после игры с “Шахтером” у киевлян матчи будут через три дня на четвертый до завершения чемпионате, поэтому будет весьма тяжело.

“Шахтер”

У донецкого клуба совсем другая ситуация. “Шахтер” уже обеспечил себе чемпионский титул, сделав это за рекордное количество туров до конца чемпионата. Так как из Кубка команда уже вылетела, теперь команде остается просто доиграть сезон и ждать возобновления Лиги Европы и повторного противостояния с “Вольфсбургом”. Можно сказать, что матчи последних туров могли бы стать идеальной подготовкой для клуба для противостояния с немецкой командой, но последний матч чемпионата “Шахтер” проведет 19 июля, а встрече Лиги Европы – пятого августа, то есть две недели спустя и Каштру нужно будет держать форму игроков еще 14 дней на высшем уровне.

Оставшиеся матчи — это возможность поэкспериментировать, наиграть оптимальные связи и возможность проверить ближайший резерв. Однако, скорее всего, в поединке против “Динамо” “Шахтер” выйдет в максимально возможном оптимальном составе, чтобы в очередной раз выиграть у “Динамо”, ведь это принципиально важно для “Горняков”. При этом “Шахтер” постарается выиграть, чтобы испортить “Динамо” шансы на вторую стрчоку. Отметим, что после возобновления сезона донецкий клуб выиграл четыре встречи подряд и только в последнем туре сыграл вничью с луганской “Зарей”.

История противостояний

В общей сложности между собой эти команды провели 96 официальных поединков, включая советское время. На данный момент впереди “Шахтер” с 36 победами. У киевского клуба 33 виктории, еще 26 раз команды сыграли вничью. Разница мячей плюс девять в пользу “Горняков”. Если брать только матчи в рамках чемпионата Украины, то здесь уже минимальное преимущество по победам у столичной команды – 24 против 23 и плюс три гола для киевлян.

В текущем сезоне команды между собой провели три поединка. В чемпионате все три раза побеждал “Шахтер”. В рамках четвертого тура в Киеве голы Марлоса та Мораеса принесли победу со счетом 2:1 “Горнякам”, а в 14 туре в Харькове “Шахтер” выиграл с минимальным счетом 1:0. Тогда победу донецкому клубу принес Кривцов. После возобновления сезона “Динамо” уступило своему сопернику со счетом 1:3, при этом первым открыло счет в игре. В чемпионате “Динамо” не может выиграть у своего соперника уже на протяжении шести поединков кряду.

Еще один поединок прошел в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Только в дополнительное время “Динамо” на своем стадионе сумело победить “Шахтер” и пройти в следующий раунд турнира.

Мнение букмекера

В этом матче явного фаворита букмекерские конторы не видят, “Динамо” нужно брать три очка, а вот “Шахтер” будет играть более спокойно и уже не переживает за результат.

Победа “Шахтера” – 2.52

Победа “Динамо” – 2.59

Ничья – 3.48

Ориентировочные составы

“Динамо”: Бущан, Кендзера, Кадири, Бурда, Караваев, Сидорчук, Андриевский, Буяльский, Вербич, Цыганков, Русин

“Шахтер”: Трубин, Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Степаненко, Антонио, Патрик, Соломон, Марлос, Мораес.

Прогноз

Победа “Шахтера” 2-1

Трансляция

В прямом эфире поединок покажет телеканал “2+2”. Начало встречи запланировано на 19:30.