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Футбол

Саленко: “Шахтер” заслужил чемпионский коридор от “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бывший форвард “Динамо” Олег Саленко считает, что “динамовцы” должны почтить досрочное чемпионство “Шахтера” Сообщает сайт EURO.com.ua

По мнению экс-нападающего киевлян, “горняки” заслужили чемпионский коридор от игроков “Динамо” перед матчем 29 тура УПЛ.

“Шахтер” чемпион. Что говорить … В этом году “Динамо” борется за второе место, что неприятно. Если проиграют “Шахтеру”, а “Заря” выиграет, то это слишком обостряет ситуацию. Поэтому, все силы надо положить, чтобы выиграть в этом матче.”, – сказал Саленко.

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Напомним, матч “Динамо” – “Шахтер” состоится в субботу 4 июля. Начало в 19:30.

Источник: sportanalytic.com
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