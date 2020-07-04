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Футбол

У Чигринского есть несколько вариантов продолжения карьеры

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский пока не определился с будущим клубом. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом рассказал агент защитника Александр Панков.

“Что касается будущего Димы в Аеке, то все эти вопросы будут решаться после окончания сезона, потому что у него действительно заканчивается с клубом контракт. Чигринский провел в Аеке четыре года, он пользуется авторитетом в команде, он опытный футболист, и к его мнению в раздевалке прислушиваются.

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Есть несколько вариантов для продолжения карьеры. И АЕК тоже заинтересован в том, чтобы сохранить украинца, потому что он уже стал легендой клуба. Мы сядем за стол переговоров и обсудим все вопросы по окончании сезона”, – сказал Панков.

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Добавим, ранее сам Чигринский говорил, что не против подписать новый контракт с АЕКом.

Источник: sportanalytic.com
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