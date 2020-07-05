Андрей Лунин отбил третий пенальти в сезоне, но не спас Овьедо от поражения

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин продолжает радовать своей игрой в чемпионате Испании среди команд Сегунды.

Несмотря на два пропущенных мяча в вчерашнем матче против лидера – “Кадиса”, украинский вратарь может занести себе поединок в актив. Андрей Лунин стал автором отбитого пенальти, который для него стал третьим в нынешнем сезоне и пятым с момента переезда в Испанию.

Напомним, по информации испанской прессы в следующем сезоне Андрей Лунин должен стать вторым вратарем мадридского “Реала”.