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Футбол

Андрей Лунин отбил третий пенальти в сезоне, но не спас Овьедо от поражения

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Лунин

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин продолжает радовать своей игрой в чемпионате Испании среди команд Сегунды.

Несмотря на два пропущенных мяча в вчерашнем матче против лидера – “Кадиса”, украинский вратарь может занести себе поединок в актив. Андрей Лунин стал автором отбитого пенальти, который для него стал третьим в нынешнем сезоне и пятым с момента переезда в Испанию.

Напомним, по информации испанской прессы в следующем сезоне Андрей Лунин должен стать вторым вратарем мадридского “Реала”.

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Тэги: Андрей ЛунинКадисОвьедо
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