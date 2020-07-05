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Футбол

Чемпионат Грузии: Дила побеждает благодаря дублю Ковталюку

Андрей ОгородникНет комментариев
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Николай Ковталюк

Украинский нападающий Николай Ковталюк стал героем встречи четвертого тура чемпионата Грузии между “Чихурой” и “Дилой”.

Николай Ковталюк вышел в стартовом составе “Дилы” и в течении первого тайма сумел записать на свой счет два забитых гола. Его клуб выиграл со счетом 0:2 и продолжает идти на втором месте чемпионата Грузии, уступая “Динамо” Тбилиси лишь по дополнительным показателям.

В нынешнем сезоне на счету Николай Ковталюка три гола и одна результативная передача в четырех матчах чемпионата Грузии.

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Тэги: Диланаши за рубежомНиколай Ковталюк
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