Миколенко сообщил, когда вернется в строй

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко сообщил, что уже в ближайшее время должен восстановиться после микротравмы.

Игрок рассчитывает, что сможет сыграть уже в финальной игре Кубка Украины.

«Уже тренировался в полную силу с игроками, которые тоже не попали в состав на матч с «Шахтером». Все было хорошо. Надеюсь, что на Кубок уже буду готовиться с командой», – сказал Миколенко в интервью Youtube-каналу «Динамо».

Напомним, защитник находится в лазарете из-за повреждения передней поверхности бедра.

Добавим, финальная игра Кубка Украины пройдет 8 июля.