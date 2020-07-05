Воскресенье, 5 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболМиколенко сообщил, когда вернется в строй
Футбол

Миколенко сообщил, когда вернется в строй

Сергей СумскойНет комментариев
Добавлено

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко сообщил, что уже в ближайшее время должен восстановиться после микротравмы.

Игрок рассчитывает, что сможет сыграть уже в финальной игре Кубка Украины.

«Уже тренировался в полную силу с игроками, которые тоже не попали в состав на матч с «Шахтером». Все было хорошо. Надеюсь, что на Кубок уже буду готовиться с командой», – сказал Миколенко в интервью Youtube-каналу «Динамо».

Читайте также:  Динамо интересуется Арни Вильхьяльмссоном

Напомним, защитник находится в лазарете из-за повреждения передней поверхности бедра.

Добавим, финальная игра Кубка Украины пройдет 8 июля.

загрузка...
Тэги: Виталий МиколенкоДинамо
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Где Пена: Для “Динамо” теперь и ничья с “Шахтером” – успех

Вербич назвал самого неудобного соперника для Динамо

Малиновский заработал пенальти в игре с Кальяри

“Десна” обошла “Динамо” в таблице УПЛ

Дебютант “Динамо”: Как мы можем вообще так играть?

Закрыть