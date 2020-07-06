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Футбол

АПЛ. 33 тур. “Ман Сити” проиграл “Саутгемптону”, победа “Ливерпуля”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новый тур чемпионата Англии стартовал битвой аутсайдеров. Сообщает сайт EURO.com.ua

В ней “Брайтон” минимально победил “Норвич” и практически забронировал себе сохранение прописки в дивизионе.

“Манчестер Юнайтед” одержал волевую победу над “Борнмутом”, а “Арсенал” спокойно одолел “Вулверхэмптон”. “Челси” в лондонском дерби разгромил “Уотфорд”.

“Ливерпуль” еще больше приблизил “Астон Виллу” до вылета из дивизиона. Поражение для “Ман Сити” оформил Александр Зинченко, который завозился с мячом в центре поля и подарил его сопернику.

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Чемпионат Англии
33 тур

“Норвич” – “Брайтон” – 0:1
Гол: Троссард, 25

“Лестер” – “Кристал Пэлас” – 3:0
Голы: Іхеаначо, 49, Варди, 77, 90+4

“Манчестер Юнайтед” – “Борнмут” – 5:2
Голы: Гринвуд, 29, 54, Решфорд, 35 (пен), Марсіаль, 45+2, Фернандеш, 59 – Станислас, 15, Кинг, 49 (пен)

“Вулверхэмптон” – “Арсенал” – 0:2
Голы: Сака, 43, Ляказетт, 86

“Челси” – “Уотфорд” – 3:0
Голы: Жиру, 28, Виллиан, 43 (пен), Баркли, 90+2

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“Бернли” – “Шеффилд Юнайтед” – 1:1
Голы: Тарковскі, 43 – Иган, 80

“Ньюкасл” – “Вест Хэм” – 2:2
Голы: Альмирон, 17, Шелви, 67 – Антонио, 4, Соучек, 65

“Ливерпуль” – “Астон Вилла” – 2:0
Голы: Мане, 71, Джонс, 89

“Саутгемптон” – “Манчестер Сити” – 1:0
Гол: Адамс, 16

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Источник: sportanalytic.com
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