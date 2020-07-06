Баланюк рискует пропустить остаток сезона

Донецкий “Олимпик” не сможет задействовать своего основного нападающего Дениса Баланюка в оставшихся матчах сезона.

В матче против СК “Днепр-1” получил повреждение, из-за чего скорей всего пропустит заключительную часть чемпионата Украины по футболу.

Информацию о травме сообщил в.о главного тренера “Олимпика” Игорь Климовский.

Баланюк, судя по всему, надорвал мышцу. Его обследуют в больнице. Наверное, до конца сезона он выбыл.

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего форварда семь матчей и один забитый гол.