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Футбол

Баланюк рискует пропустить остаток сезона

Андрей ОгородникНет комментариев
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Денис Баланюк

Донецкий “Олимпик” не сможет задействовать своего основного нападающего Дениса Баланюка в оставшихся матчах сезона.

В матче против СК “Днепр-1” получил повреждение, из-за чего скорей всего пропустит заключительную часть чемпионата Украины по футболу.

Информацию о травме сообщил в.о главного тренера “Олимпика” Игорь Климовский.

Баланюк, судя по всему, надорвал мышцу. Его обследуют в больнице. Наверное, до конца сезона он выбыл.

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего форварда семь матчей и один забитый гол.

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Тэги: Денис БаланюкОлимпиктравма
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