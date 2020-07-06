Екатерина Монзуль будет судить финал Кубка Украины

Одна из лучших арбитров Украины Екатерина Монзуль получила очередное громкое назначение.

На этот раз ей было поручено судить встречу кубка Украины между полтавской “Ворсклой” и киевским “Динамо”, которые разыграют между собой второй по статусу трофей страны. Помогать Монзуль будут ассистенты арбитра — Стрелецкая М. С. (Сумы), Ардашева О. Е. (Киев), четвертый арбитр — Романюк А. М. (Ивано-Франковск).

Напомним, Екатерина Монзуль обслуживала оба полуфинальные матча на Кубок Украины. Столь частое привлечение Монзуль связано с тем, что она одна из немногих, кто имеет лицензию для работы с VAR.