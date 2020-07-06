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Футбол

Екатерина Монзуль будет судить финал Кубка Украины

Андрей ОгородникНет комментариев
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Екатерина Монзуль

Одна из лучших арбитров Украины Екатерина Монзуль получила очередное громкое назначение.

На этот раз ей было поручено судить встречу кубка Украины между полтавской “Ворсклой” и киевским “Динамо”, которые разыграют между собой второй по статусу трофей страны. Помогать Монзуль будут ассистенты арбитра — Стрелецкая М. С. (Сумы), Ардашева О. Е. (Киев), четвертый арбитр — Романюк А. М. (Ивано-Франковск).

Напомним, Екатерина Монзуль обслуживала оба полуфинальные матча на Кубок Украины. Столь частое привлечение Монзуль связано с тем, что она одна из немногих, кто имеет лицензию для работы с VAR.

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Тэги: ВорсклаДинамоЕкатерина Монзуль
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