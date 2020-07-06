Испания может сыграть с Украиной на запасном стадионе Реала

В Федерации футбола Испании рассматривают несколько вариантов, где провести домашнюю игру против Украины в рамках Лиги наций, передает Marca.

Испанцы могут провести этот матч на «Альфредо Ди Стефано», где после возобновления Ла Лиги проводит домашние матчи мадридского «Реал». Этот стадион рассчитан на 6 тысяч мест.

Среди других вариантов – домашняя арена «Леганеса» «Бутарке» и домашний стадион «Хетафе» «Колисеум Альфонсо Перес».

«Бутарке» рассчитан на 12 450 зрителей, «Колисеум Альфонсо Перес» – 17 000.

Напомним, игра пройдет 6 сентября.