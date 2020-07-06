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Футбол

“Карпаты” платили двум легионерам почти полмиллиона евро в год

Евгений НикитюкНет комментариев
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Стали известны детали трудовых соглашений уже бывших игроков львовских “Карпат” Тима Халя и Марвина Мартинса. Сообщает сайт EURO.com.ua

По данным программы “Профутбол”, люксембургські защитники должны были получать по контракту по 200 тыс. евро в год каждый.

В текущем сезоне Халь забил 1 гол в 19 матчах, а вот Мартинс забил 1 гол и отдал 1 ассист в 19 матчах за “зелено-белых”.

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Добавим, оба футболистов присоединились к “львов” летом 2019, а покинули команду в мае этого года.

Источник: sportanalytic.com
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