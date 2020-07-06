Кривбасс в следующем сезоне стартует с Первой лиги

В следующем сезоне жители Кривого Рога могут получить возможность вновь болеть за “Кривбасс”.

По информации ТаТоТаке, сейчас идет активный процесс слияния любительского клуба “Кривбасс” и клуба Второй лиги “Горняк”. Вероятность успешного завершения сделки достаточно высока, так как тренер “Горняка” Сергей Мазур владеет правами на бренд “Кривбасса”.

Сообщается, что несмотря на то, что “Горняк” финишировал на четвертом месте Второй лиги, клуб имеет неплохие шансы повысится в классе, причем будет выступать под брендом “Кривбасс”.