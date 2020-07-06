Не “Шахтер”. Легионер “Динамо” назвал самого неудобного соперника в УПЛ

Хавбек “Динамо” и сборной Словении Беньямин Вербіч считает, что в чемпионате Украины киевлянам труднее всего противостоять “Мариуполю”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Самый неудобный соперник – Мариуполь. С ними всегда трудно играть.

Да, я часто забиваю им, но это очень тяжелый выезд, потому что надо лететь, ехать туда-сюда. С Мариуполем всегда тяжелые матчи”, – сказал Вербич.

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Добавим, в текущем сезоне Вербіч забил 9 голов и отдал 4 асисты в 23 матчах за “Динамо”.