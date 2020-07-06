Понедельник, 6 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболНе “Шахтер”. Легионер “Динамо” назвал самого неудобного соперника в УПЛ
Футбол

Не “Шахтер”. Легионер “Динамо” назвал самого неудобного соперника в УПЛ

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Хавбек “Динамо” и сборной Словении Беньямин Вербіч считает, что в чемпионате Украины киевлянам труднее всего противостоять “Мариуполю”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Самый неудобный соперник – Мариуполь. С ними всегда трудно играть.

Да, я часто забиваю им, но это очень тяжелый выезд, потому что надо лететь, ехать туда-сюда. С Мариуполем всегда тяжелые матчи”, – сказал Вербич.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: “Динамо” – “Шахтер” – 2:3 (ВИДЕО)

Читайте также:  Украинское дерби в Бельгии, прерванная серия Безуса

Добавим, в текущем сезоне Вербіч забил 9 голов и отдал 4 асисты в 23 матчах за “Динамо”.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четырнадцать − 12 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Денис Баланюк
Баланюк рискует пропустить остаток сезона

Виталий Романов
Арбитр Романов установил уникальное достижение

Александр Зинченко
Зинченко провалил матч против Саутгемптона

Руслан Малиновский
Малиновский – игрок матча между Кальяри и Аталантой по версии WhoScored

Милевский, Хачериди и Нойок заразились COVID-19 в Бресте

Закрыть