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Футбол

Остап Маркевич с нового сезона возглавит Мариуполь

Андрей ОгородникНет комментариев
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Остап Маркевич

Один из самых перспективных тренеров Украины Остап Маркевич, который здорово проявил себя работая в “Агробизнесе”, следующий сезон начнет в роли главного тренера клуба УПЛ.

По информации ведущих ТаТоТаке, Остап Маркевич станет главным тренером “Мариуполя”. Переговоры между сторонами уже завершены. Тренер начнет свою работу в период межсезонья.

Напомним, Остап Маркевич сумел из “Агробизнеса”, который едва не вылетел в прошлом сезоне сделать команду, которая претендует на выход в УПЛ. Осенью тренер возглавил “Черноморец”, но из-за финансовых проблем покинул “моряков” весной.

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Тэги: главноеМариупольОстап МаркевичТаТоТаке
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