Педро Брито войдет в тренерский штаб Шахтера

В тренерском штабе донецкого “Шахтера” в период межсезонья состоится рокировка среди тренеров.

Вместо Филипе Селиккаи, который скорей всего получит должность в лиссабонском “Спортинг”, в тренерский штаб Луиша Каштру должен войти Педро Брито, о чем сообщает Mais Futebol.

Известно, что потенциальный тренер “Шахтера” работает в “Витории” с 2015 года, в португальском клубе он отвечает за физическую подготовку. Педро Брито хорошо знаком с Луишем Каштру по совместной работе в “Витории”.