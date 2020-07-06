Понедельник, 6 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболПедро Брито войдет в тренерский штаб Шахтера
Футбол

Педро Брито войдет в тренерский штаб Шахтера

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Педро Брито

В тренерском штабе донецкого “Шахтера” в период межсезонья состоится рокировка среди тренеров.

Вместо Филипе Селиккаи, который скорей всего получит должность в лиссабонском “Спортинг”, в тренерский штаб Луиша Каштру должен войти Педро Брито, о чем сообщает Mais Futebol.

Известно, что потенциальный тренер “Шахтера” работает в “Витории” с 2015 года, в португальском клубе он отвечает за физическую подготовку. Педро Брито хорошо знаком с Луишем Каштру по совместной работе в “Витории”.

загрузка...
Тэги: ВиторияПедро БритоШахтер
Написать комментарий

Добавить комментарий

9 − семь =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Экс-тренер Днепра возглавил Алавес

Висенте Гомес
Висенте Гомес возглавит ближнезарубежный клуб

“Карпаты” получили трансферный бан от ФИФА

Эрол Булут
Тренер которого сватали в Динамо возглавил Фенербахче

Роман Яремчук
Роман Яремчук вновь получил травму

Закрыть