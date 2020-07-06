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Роман Яремчук вновь получил травму

Андрей ОгородникНет комментариев
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Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины и бельгийского “Гента” Роман Яремчук в первом же матче после возвращения “индейцев” к тренировкам, вновь получил травму.

Форвард украинской сборной, который в последний раз играл ещё зимой, вышел на замену на товарищеский матч против “Беерсхота”, но уже спустя пять минут был заменен из-за повреждения. Правда, как отмечает бельгийская пресса, повреждение не значительное и игрок может вернутся в игру уже в ближайшее время.

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Напомним, чемпионат Бельгии был завершен досрочно. “Гент”, цвета которого помимо Яремчука защищают Роман Безус и Игорь Пластун примет участие в квалификации Лиги Чемпионов.

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Тэги: ГентРоман Яремчуктравма
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