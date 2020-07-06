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Футбол

Солигорский Шахтер вышел на первое место в чемпионате Беларуси

Андрей ОгородникНет комментариев
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Юрий Вернидуб

Работа украинского специалиста Юрия Вернидуба продолжает давать свои плоды.

Вчера подопечные украинского специалиста сумели разгромно обыграть “Торпедо-БелАЗ” 1:4, что позволило солигорскому “Шахтеру” выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. Стоит также отметить очередные голы форварда “горняков” Виталия Лисаковича, на счету которого уже девять голов в нынешнем сезоне.

Отметим, после 16 туров в активе солигорского “Шахтера” 30 очков, столько же имеет “БАТЭ”, который оступился в отчетном туре. По 29 очков имеют “Неман” и “Энергетик-БГУ”, причем в клуба с Гродно один матч в запасе.

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Тэги: Чемпионат БеларусиШахтер СолигорскЮрий Вернидуб
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