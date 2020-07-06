Висенте Гомес возглавит ближнезарубежный клуб

Известный испанский специалист Висенте Гомес, который достаточно неплохо проявил себя в чемпионате Украины, в скором времени вернется к тренерской деятельности.

Несмотря на то, что бывшего тренера “Олимпика” сватали в “Александрию”, новым клубом тренера станет один из клубов ближнего зарубежья, о чем сообщили ведущие программы ТаТоТаке.

Висенте Гомес не возглавит “Александрию” и ни один украинский клуб в этом сезоне. В ближайшее время он возглавит зарубежный клуб. Немало президентов УПЛ “провтыкали” крутого и не самого дорогого тренера – подытожили ведущие.