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Футбол

Висенте Гомес возглавит ближнезарубежный клуб

Андрей ОгородникНет комментариев
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Висенте Гомес

Известный испанский специалист Висенте Гомес, который достаточно неплохо проявил себя в чемпионате Украины, в скором времени вернется к тренерской деятельности.

Несмотря на то, что бывшего тренера “Олимпика” сватали в “Александрию”, новым клубом тренера станет один из клубов ближнего зарубежья, о чем сообщили ведущие программы ТаТоТаке.

Висенте Гомес не возглавит “Александрию” и ни один украинский клуб в этом сезоне. В ближайшее время он возглавит зарубежный клуб. Немало президентов УПЛ “провтыкали” крутого и не самого дорогого тренера – подытожили ведущие.

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Тэги: Висенте ГомесОлимпикТаТоТаке
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