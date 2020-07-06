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Футбол

Зинченко провалил матч против Саутгемптона

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Зинченко

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко провел вчера один из худших своих матчей в нынешнем сезоне за “Саутгемптон”.

Появившись в стартовом составе “Манчестер Сити”, украинец традиционно занял место на левом фланге обороны, но проявить себя не сумел. Более того, именно ошибка Зинченко стала решающей, после неё “Саутгемптон” забил единственный гол в матче.

Авторитетное издание Whoscored оценило действия украинца низкой оценкой 6,1 балла, что является худшим результатом среди всех игроков, который вышли со старта. Вчерашний матч стал для Зинченко 15 в нынешнем сезоне АПЛ.

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Тэги: Александр ЗинченкоМССаутгемптон
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