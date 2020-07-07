“Динамо” – “Ворскла”: превью, прогноз, трансляция

Завтра, восьмого июля, состоится финальный матч Кубка Украины, в котором сыграют киевское “Динамо” и полтавская “Ворскла”. Для обеих команд победа в Кубке будет очень важным событием, для “Динамо” – это возможность обеспечить себе место в групповом турнире Лиги Европы, не понятно, еще как завершится чемпионат, а для полтавского клуба – это возможность повторить успех 2009 года.

“Динамо”

Киевский клуб подходит к поединку в весьма плохом состоянии. “Динамо” после двух поражений в чемпионате страны опустилось на третью строчку в турнирной таблице УПЛ и теперь не все зависит от киевского клуба в борьбе за место в квалификации Лиги чемпионов, ведь если “Десна” выиграет все оставшиеся матчи УПЛ, то именно клуб из Чернигова займет это почетное место. “Динамо” находится в плохой физической форме, поражения, как “Десне”, так и не половину второму составу “Шахтера” были полностью по делу, и 2:3 в матче с “Горняками” были только следствием ошибок молодого вратаря донецкого клуба, а так все могло закончиться разгромом.

Для “Динамо” выигрыш Кубка хоть какая-то возможность хоть немного подсластить пилюлю после очередного проваленного сезона, как в чемпионате Украины, так и в Лиге чемпионов сначала, и в Лиге Европы позже. После возобновления сезона “Динамо” провело шесть поединков, выиграв трижды и три раза проиграв. Последний раз киевский клуб брал Кубок еще в 2015 году. Тогда киевляне в серии пенальти сумели переиграть донецкий “Шахтер”. Поражение в финале Кубка Украины может стать последней каплей для Игоря Суркиса и он может отправить в отставку Алексея Михайличенко, у которого явно ничего не получается.

“Ворскла”

Полтавский клуб, который находился на дне турнирной таблицы до прихода Юрия Максимова, проводит весьма успешную вторую часть чемпионата. “Зелено-белые” последний раз проигрывали еще в марте, когда уступили со счетом 0:3 “Мариуполю”. “Ворскла” занимает девятую строчку и фактически не имеет шансов, чтобы занять седьмое или восьмую строчку, которые в перспективе могут позволить сыграть в плей-офф за право играть в Лиге Европы.

Напомним, что в 2009 году “Ворскла” уже сделала сенсацию, переиграв тогда обладателя Кубка УЕФА донецкий “Шахтер” со счетом 1:0 и вполне может повторить историю, ведь “Динамо” не в лучших кондициях, да и противостояние из одного матча предполагает, что может произойти все что угодно. Максимов отмечал, что у команды очень короткая скамейка запасных, поэтому в предыдущем матче против “Львова” играл полностью молодежный состав, а первая команда под руководством Максимова целенаправленно готовилась к финалу Кубка Украины, который может принести не только трофей, но и также место в групповом этапе Лиги Европы, а это несколько миллионов евро призовых гарантировано, что очень важно для клуба.

Путь к финалу

“Динамо”: “Шахтер” (2:1), “Александрия” (1:0) и “Минай” (2:0)

“Ворскла”: “Колос” (1:0), “Десна” (1:0) и “Мариуполь” (4:3).

История противостояний

В общей сложности соперники провели между собой 53 поединка уже в Независимой Украине. Конечно-же, преимущество на стороне киевского клуба – 40 побед, 9 матчей завершилось вничью и только 4 раза побеждала команда из Полтавы. Разница мячей – 112:33 в пользу столичной команды. В этом сезоне команды между собой провели два поединка – сначала в Полтаве “Динамо” выиграло 5:0, а дома победило уже с проблемами – 2:1, при этом Вербич забил победный гол уже в дополнительное время. Интересно, что в 2019 году команды провели еще и товарищеский матч, который завершился также победой “Динамо” со счетом 5:0.

В общей сложности, учитывая и товарищеские встречи, “Динамо” побеждает “Ворсклу” на протяжении последних восьми поединков. Последний раз “Ворскла” в очных противостояниях не проигрывала еще шестого августа 2017, когда сыграла в рамках УПЛ вничью со счетом 0:0 с “Динамо”, а побеждал столичную команду клуб из Полтавы годом ранее в августе 2016 – 2:0 в Киеве, когда “Динамо” тренировал еще Ребров, а Шовковский и Гусев выходили на поле.

Ориентировочные составы:

“Динамо”: Бущан – Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзера – Сидорчук, Шепелев – Вербич, Буяльский, Циганков – Русин.

“Ворскла”: Ризнык – Сапай, Альюн, Чеснаков, Пердута – Кане, Пуцлин, Скляр, Шехич – Степанюк – Кулач.

Мнение букмекеров

Победа “Динамо” – 1.28

Ничья – 5.7

Победа “Ворсклы” – 9.8

“Динамо” выиграет Кубок Украины – 1.11

“Ворскла” выиграет Кубок Украины – 6.25

Прогноз

Хотя “Динамо” и считается явным фаворитом “Ворскла” просто так не сдастся. Команда Максимова готова дать бой киевлянам, поэтому можно взять фору полтавчан +1.5 за 2.04.

Трансляция

Поединок начнется в 21:30 по Киеву, весьма позднее начало. В прямом эфире встречу покажут ТК “Футбол-1”, а также UA Перший.