Экс-игрок “Шахтера”: “Динамо” находится в психологической яме

Эксперт канала “Футбол” Александр Сопко поделился мыслями о борьбе за серебро УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

По его мнению, битва за второе место между Десной”, “Динамо” и “Зарей” будет продолжаться до последнего тура и труднее всего из этого трио будет именно киевлянам.

“Динамо” находится сейчас в большой психологической яме. Киевляне находятся под огромным давлением, и оно их очень стесняет. Учитывая, что в “Динамо” еще и игра не поставлена … Заметно ведь, что динамовцы выходят на поле со страхом не добиться нужного результата”, – считает Сопко.

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Добавим, после 29 туров “Десна” и “Динамо” имеют в своем активе по 55 очков и занимают вторую и третью строчку соответственно. “Заря” сейчас идет четвертой с 54-ю очками.